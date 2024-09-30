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Gazze'de katliam sürüyor! 25 Filistinli kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 04:10
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Gazze’de katliam sürüyor! 25 Filistinli kaybetti

İsrail'in Gazzedeki katliamı devam ediyor. İsrail ordusunun, gün boyu Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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