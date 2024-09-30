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Bursa'da yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 11:59 Güncelleme: 30.09.2024 12:12
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Bursa’da yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü alev aldı. Korku ve panik anlarının yaşandığı otobüsteki 35 yolcu büyük bir tehlike atlattı. Alevlere teslim olan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

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