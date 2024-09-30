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Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 12:17
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Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Elazığ’da motosiklet ile otomobilin çarpışmasını sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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