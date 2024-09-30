30 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Antalya'da küçük Ezgi'nin yürek yakan ölümü: Güle güle kızım

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 15:21 Güncelleme: 30.09.2024 15:29
ABONE OL
Antalya’da küçük Ezgi’nin yürek yakan ölümü: Güle güle kızım

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Ezgi Yavuz (8) ile akrabası Ahmet Serdar Ünver (8) sahilde oynarken tepecikten kayan kumun altında kaldı. Aileler tarafından çıkarılıp hastaneye kaldırılan çocuklardan Ezgi, kurtarılamadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör