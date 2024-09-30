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Boynunu arı sokan sürücünün tırı devrildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 15:12
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Boynunu arı sokan sürücünün tırı devrildi

Samsun'da aracıyla seyir halindeyken boynunu arı sokan tır sürücüsü viyadük girişinde aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanarak hastanelik oldu.

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