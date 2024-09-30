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Aydın'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 15:07
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Aydın’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda fuhşa zorlanan 6 kadın kurtarıldı, 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

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