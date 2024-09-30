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Bir Varış Bir Yokuş Vision Art Platform'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 22:54
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Bir Varış Bir Yokuş Vision Art Platform’da

Ahmet Rüstem ve Hakan Sorar'ın “Bir Varış Bir Yokuş | A Journey A Slope” isimli sergisi, Fırat Arapoğlu küratörlüğünde Vision Art Platform'da

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