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Sinop’ta su içen sincap kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 16:21 Güncelleme: 30.09.2024 16:23
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Sinop’ta su içen sincap kamerada

Sinop’ta ağaç gövdesine yerleştirilen su kabından su içen sincap, kameralar tarafından kaydedildi.

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