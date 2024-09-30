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Anadolu Otoyolu'nda kaza! Otomobil takla attı: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 13:57
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Anadolu Otoyolu’nda kaza! Otomobil takla attı: 1 yaralı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde dinlenme tesisinde ciple çarpışan otomobil bariyerlere çarpıp takla attı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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