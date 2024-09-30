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44 yıl hapis cezasıyla aranan 18 yaşındaki firari yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 00:28
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44 yıl hapis cezasıyla aranan 18 yaşındaki firari yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 18 yaşındaki gencin çeşitli suçlardan toplam 44 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

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