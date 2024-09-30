30 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Van Havalimanı'nda yangın paniği! Bekleme salonu dumanla kaplandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 13:53
ABONE OL
Van Havalimanı’nda yangın paniği! Bekleme salonu dumanla kaplandı

Van Ferit Melen Havalimanı'nda elektrik panosundan kaynaklanan duman korku yarattı. Havaalanının bekleme salonu dumanla dolarken, bir seferde ise gecikme yaşandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör