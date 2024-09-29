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TEM'de yangın paniği! Otomobil alevlere teslim oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 23:59 Güncelleme: 29.09.2024 23:59
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TEM’de yangın paniği! Otomobil alevlere teslim oldu

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobilde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücüsünün ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı otomobili kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

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