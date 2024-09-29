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Yola kontrolsüz çıkan minibüs tırla çapıştı: 1'ağır, 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 12:50
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Yola kontrolsüz çıkan minibüs tırla çapıştı: 1’ağır, 3 yaralı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kavşağa kontrolsüz giren minibüs, Doğubayazıt yolu istikameti üzerinde seyir halinde olan tıra çarptı. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

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