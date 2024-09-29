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Kahramanmaraş’ta saman yüklü tır kaza yaptıktan sonra yandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 12:41
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Kahramanmaraş’ta saman yüklü tır kaza yaptıktan sonra yandı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında saman yüklü tır kaza yaptıktan sonra yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ormanlık araziye yayılmadan söndürüldü.

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