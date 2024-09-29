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Antalya'da ırmak yatağı değiştirildi kaybolan gence ulaşılamadı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 12:52 Güncelleme: 29.09.2024 12:53
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Antalya’da ırmak yatağı değiştirildi kaybolan gence ulaşılamadı

Serinlemek için girdiği Köprüçay'da akıntıya kapılarak kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor. Sualtı görüntüleme cihazının tespit ettiği cisme ulaşmak için iş makinesiyle su yatağı değiştirildi.

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