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Üniversite öğrencisi kızdan haber alınamıyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 15:52 Güncelleme: 29.09.2024 15:52
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Üniversite öğrencisi kızdan haber alınamıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş için Van Gölü’nde arama çalışmaları devem ederken, acılı aile ise kızlarından gelecek bir haber için umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

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