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Oğlunu kurtarmak için alevlerin içine giren anne o anları anlattı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 15:54 Güncelleme: 29.09.2024 15:54
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Oğlunu kurtarmak için alevlerin içine giren anne o anları anlattı

Antalya'da bir dubleks dairede çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın sırasında evde mahsur kalan iki çocuğunu kurtarmak için alevlerin arasına giren anne, küçük oğlunu dışarı çıkarmayı başardı. O anlar, sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

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