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Tunceli’nin Salördek köyünün yolu iyileştiriliyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 15:50 Güncelleme: 29.09.2024 15:50
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Tunceli’nin Salördek köyünün yolu iyileştiriliyor

Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyü, başta sonbahar olmak üzere dört mevsimin en güzel yaşandığı yerlerden biri. Özellikle sonbaharda fotoğrafçılar ile doğaseverlerin ziyaret ettiği köy yolunun yapımı ve iyileştirilmesi için çalışma başlatıldı.

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