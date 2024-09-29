29 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Diş hekiminin darp edildiği olayda yeni görüntüler

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 15:46 Güncelleme: 29.09.2024 15:47
ABONE OL
Diş hekiminin darp edildiği olayda yeni görüntüler

Adana’nın Ceyhan ilçesinde diş hekimini darp ettiği öne sürülen Burak Çağlayan’ın kardeşi Berk Çağlayan, hekimin iddia ettiği gibi kliniğine gelen hastadan dolayı kavganın çıkmadığını belirterek, “Diş hekiminin ailemizle husumetli olan şahıslara, gittiğimiz yerleri söylediğini öğrendik. Bunun için konuşmaya çağırdık bize hakaret edip küfür edince kavga çıktı. Muşta ve maket bıçağı kullanılmadı. Kimseye de ateş etmedik. Görüntülerde de görünüyor ağabeyim yere ateş ediyor. Kimse de rehin alınmadı” dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör