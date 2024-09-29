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Trafikte yol verme kavgası kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 12:55 Güncelleme: 29.09.2024 12:55
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Trafikte yol verme kavgası kamerada

Mardin’in Nusaybin ilçesinde trafikte yol verme kavgasında 2 kişi yaralandı.

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