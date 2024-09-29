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Antalya'da scooter ile motosiklet çarpıştı sürücüler yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 12:59 Güncelleme: 29.09.2024 13:50
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Antalya’da scooter ile motosiklet çarpıştı sürücüler yaralandı

Manavgat’ta scooter ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

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