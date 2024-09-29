29 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Tokat'ta feci kaza! Otomobil ile bisiklet çarpıştı! 1 ölü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 04:41 Güncelleme: 29.09.2024 05:44
ABONE OL
Tokat’ta feci kaza! Otomobil ile bisiklet çarpıştı! 1 ölü

Tokat'ın Turhal ilçesinde B.S'nin yönetimindeki otomobil, Cemal Alpay'ın idaresindeki bisiklete çarptı. Kazanın etkisiyle yere savrulan Alpay'a aynı yönde seyreden başka bir araç daha çarptı. Meydana gelen olayda Alpay hayatını kaybederken, 2 sürücü gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör