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İstanbul'da bir internet kafeye ses bombası atıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 04:13
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İstanbul’da bir internet kafeye ses bombası atıldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir internet kafeye motosikletli iki kişi tarafından ses bombası atıldı. Patlamayla birlikte çevrede panik oluşurken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için inceleme başlattı.

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