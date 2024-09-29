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THY'nin Brüksel seferleri iptal edildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 11:48
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THY’nin Brüksel seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), Brüksel'de havalimanı görevlilerinin grevi nedeniyle, 30 Eylül ve 1 Ekim'deki bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini bildirdi.

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