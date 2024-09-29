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Tarihi Çem kalesinde "Yaşar Kemal Sevgi yürüyüşü"

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 11:57 Güncelleme: 29.09.2024 11:57
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Tarihi Çem kalesinde Yaşar Kemal Sevgi yürüyüşü

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde bulunan tarihi Çem kalesinde, "Yaşar Kemal Sevgi yürüyüşü" düzenlendi.

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