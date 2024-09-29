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İznik Gölü kenarında top mermisi paniği! İmha edildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 11:29
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İznik Gölü kenarında top mermisi paniği! İmha edildi

Bursa'da bulunan İznik Gölü kıyısında bir vatandaş tarafından eski top mermisi bulundu. Haber verilen ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından jandarma ekipleri mermiyi kontrollü şekilde imha etti.

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