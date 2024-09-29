30 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Balıkesir'de korkunç olay | Otomobil kanala düştü! 2 ölü 1 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 23:48
ABONE OL
Balıkesir’de korkunç olay | Otomobil kanala düştü! 2 ölü 1 yaralı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Mehmet Meten'in (82) yönetimindeki araç, virajı alamayarak kanala düştü. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi ölürken, 1 kişi de ağır yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör