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Tekirdağ'da aranan 174 şahıs kıskıvrak yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 18:07
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Tekirdağ’da aranan 174 şahıs kıskıvrak yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde düzenlediği beş günlük operasyonda çeşitli ağır suçlardan aranan 174 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

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