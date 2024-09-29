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Adana'da direksiyon sınavında eşini geçirmeyen görevliyi darp etti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 17:42
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Adana’da direksiyon sınavında eşini geçirmeyen görevliyi darp etti

Adana'da bir kişi 4. kez direksiyon sınavına giren eşini, kavşağı döndüğü sırada sinyal vermediği için geçirmeyen görevliyi darp etti.

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