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Fatih’te 1 yaşındaki çocuğa ölümüne neden olan şüpheli yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 18:09 Güncelleme: 29.09.2024 18:09
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Fatih’te 1 yaşındaki çocuğa ölümüne neden olan şüpheli yakalandı

Fatih’te 1 yaşındaki çocuğa çarpıp ölümüne neden olan ardından kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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