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Kaya üzerindeki Yüksek Kilise ilgi odağı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 12:00 Güncelleme: 29.09.2024 12:00
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Kaya üzerindeki Yüksek Kilise ilgi odağı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan ve dik kayalar üzerine taş oymadan inşa edilen Yüksek Kilise yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. 1800'lü yıllarda yapılan Yüksek Kilise Hitit, Roma ve sonraki uygarlıklara ait izler taşıyor.

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