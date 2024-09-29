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Şırnak Valiliği'nden "geçici özel güvenlik bölgesi" açıklaması

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 15:28
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Şırnak Valiliği’nden geçici özel güvenlik bölgesi açıklaması

Şırnak Valiliği, kent merkezi ve ilçelerindeki 14 bölgenin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

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