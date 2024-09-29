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Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi! 9 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 14:56
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Kahramanmaraş’ta işçi servisi devrildi! 9 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde işçi servisi minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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