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Silahla yaralamadan tutuklandı yaralının kendini vurduğunu söyledi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 17:37 Güncelleme: 29.09.2024 17:37
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Silahla yaralamadan tutuklandı yaralının kendini vurduğunu söyledi

Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan şahıs, yaralının kendisini vurduğunu iddia etti.

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