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Sakarya'da 2 ahır ve 2 samanlık alevlere teslim oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 17:34 Güncelleme: 29.09.2024 17:35
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Sakarya’da 2 ahır ve 2 samanlık alevlere teslim oldu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, komşunun ahırına da sıçradı. Alevlerin sıçradığı toplam iki ahır ve iki samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 1 kişinin yaralandığı yangında; 1 buzağı telef oldu, 1 buzağı yaralandı ve 5 bin balya samanda küle dönüştü.

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