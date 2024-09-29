29 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Serhat Akın'a vur emri Gürcistan'dan geldi! Emniyette itiraf | 250 bin TL'lik talimat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 22:29 Güncelleme: 29.09.2024 22:31
ABONE OL
Serhat Akın’a vur emri Gürcistan’dan geldi! Emniyette itiraf | 250 bin TL’lik talimat

Fenerbahçe'li eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırının detayları ortaya çıkamaya devam ediyor. Son dönemde katıldığı programlarda Fenerbahçe'ye sert eleştirilerde bulunan Akın, Beykoz'da bir program çıkışında saldırıya uğramıştı. Yakalanan şüphelilerin emniyette verdikleri ifadesinde, Akın'a "Vur emri"nin Gürcistan'dan 250 bin TL karşılığında geldiği öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör