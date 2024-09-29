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Diyarbakır'da silahlı kavga! 2 kuzen hayatını kaybetti

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 21:54
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Diyarbakır’da silahlı kavga! 2 kuzen hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Lice ilçesiden iki grup arasından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp yerini kavgaya bırakınca 2 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

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