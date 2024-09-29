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Bodrum'da düzensiz göçmen operasyonu: 100 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 22:54
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Bodrum’da düzensiz göçmen operasyonu: 100 kişi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 100 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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