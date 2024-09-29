29 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Balıkesir'de Ayvalıklı off-roadcılar 80’ler gecesiyle coştu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 17:33 Güncelleme: 29.09.2024 17:33
ABONE OL
Balıkesir’de Ayvalıklı off-roadcılar 80’ler gecesiyle coştu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Off Road Doğa ve Spor Sporları Kulübü (AYVOFF) tarafından 1980’li yıllara ait nostaljik bir geceye imza atıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör