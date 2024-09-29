29 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Rize'de muhasebesinde başladığı işin ustası oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 12:05 Güncelleme: 29.09.2024 12:06
ABONE OL
Rize’de muhasebesinde başladığı işin ustası oldu

Rize'de ön muhasebeci olarak girdiği ses sistemi üzerine çalışan dükkanda usta olan Ebru Yıldız, bütün kadınlara güven veriyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör