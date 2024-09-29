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Bolu'da iki katlı ahşap ev alev alev yandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 12:02 Güncelleme: 29.09.2024 12:02
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Bolu’da iki katlı ahşap ev alev alev yandı

Bolu'da iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kimsenin yaşamadığı evi küle çevirdi.

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