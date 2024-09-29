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Kütahya'da kaçak silah operasyonu kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 12:07 Güncelleme: 29.09.2024 12:08
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Kütahya’da kaçak silah operasyonu kamerada

Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda, 5 adet av tüfeği, 2 adet havalı tüfek, 1 adet tabanca ve 17 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

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