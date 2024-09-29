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Prenses Sabiha Fazile İbrahim son yolculuğuna uğurlandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 18:33 Güncelleme: 29.09.2024 18:33
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Prenses Sabiha Fazile İbrahim son yolculuğuna uğurlandı

Osmanlı hanedanı mensubu 83 yaşındaki Prenses Sabiha Fazile İbrahim, İstanbul Bebek Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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