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İzmir Körfezi'nde binlerce ölü balık görüldü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 18:35
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İzmir Körfezi’nde binlerce ölü balık görüldü

İzmir Körfezi'nde kirliliğin etkisiyle felaketin boyutu gün geçtikçe artıyor. Karşıyaka ilçesinde binlerce ölü balık kıyaya vururken, su yüzeyindeki ölü balıklar dron ile görüntülendi. Diğer yandan, sahilde bulunan vatandaşlar ise pis koku nedeniyle nefes almakta güçlük çektiklerini dile getirdi.

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