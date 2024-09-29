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Polise ateş açtıktan sonra intihar etti! O şüpheli suç makinası çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 29.09.2024 01:43
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Polise ateş açtıktan sonra intihar etti! O şüpheli suç makinası çıktı

Büyükçekmece'de polise ateş açtıktan sonra intihar eden şüphelinin çeşitli suçlardan 18 aranması olduğu tespit edildi. Olay yerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konuyla ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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