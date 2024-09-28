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Kayıp olarak aranıyordu! Vurulmuş halde bulundu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 23:14 Güncelleme: 28.09.2024 23:17
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Kayıp olarak aranıyordu! Vurulmuş halde bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan Sabri Kıran, sınır devriyesi yapan jandarma ekipleri tarafından silahla vurulmuş halde bulundu.

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