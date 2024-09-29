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Otoyolda şaşkına çeviren anlar! Firar eden angus iğneyle yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 01:47
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Otoyolda şaşkına çeviren anlar! Firar eden angus iğneyle yakalandı

Hatay’da tırın dorsesinden kaçan angus trafiği birbirine kattı. Firar eden hayvanı yakalamak için trafik durduruldu. Ekiplerin iğneyle vurduğu angus yakalanırken otoyol trafiğe açıldı.

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