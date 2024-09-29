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Polis ekiplerinden 20 noktada ‘Şok' uygulama

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 17:15 Güncelleme: 29.09.2024 17:15
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Polis ekiplerinden 20 noktada ‘Şok’ uygulama

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan 20 farklı noktada ‘Şok' uygulaması yapıldı. Gün içerisinde yapılan uygulamada 5 kişi gözaltına alınırken, hakkında 10 yıl, 15 yıl ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari de yakalandı.

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