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Mardin’de trafik kazası 12 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 17:17
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Mardin’de trafik kazası 12 yaralı

Mardin’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

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