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Bitlis’te Tatvanlılar güzel havayı sahilde değerlendirdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 17:12 Güncelleme: 29.09.2024 17:13
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Bitlis’te Tatvanlılar güzel havayı sahilde değerlendirdi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan vatandaşlar, havanın güneşli olmasını fırsat bilerek Van Gölü sahillerine akın ettiler.

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